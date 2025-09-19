Conselho Monetário Nacional publica resolução sobre R$ 12 bi para renegociação de produtores 

Crédito é destinado a produtores afetados por problemas climáticos. Emater / Divulgação

Com a publicação de resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nesta sexta-feira (19), ficam definidas as regras para o acesso às linhas de renegociação, com R$ 12 bi em recursos, anunciado pelo governo federal. O documento é a segunda de três etapas que precisam ser cumpridas para que se possa efetivamente buscar o financiamento junto aos bancos.

— Demorou, mas saiu. Agora, é seguir pressionando para sair a normativa do BNDES para poder chegar aos agricultores — afirma Carlos Joel da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS).

O dirigente acrescenta que tenta uma reunião com os agentes financeiros na próxima segunda-feira (22), para "ver como isso vai rodar lá na ponta".

A liberação da linha para a renegociação de dívidas foi anunciada pelo governo federal em 5 de setembro na cerimônia do desfile dos campeões da Expointer, em Esteio. Uma Medida Provisória foi publicada no mesmo dia. Na última quarta-feira (17), uma nova MP, com detalhamentos, foi publicada.

O acesso depende ainda da circular do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que vai operacionalizar o empréstimo dos recursos.

O que diz a resolução 5.247/2025

Quem vai poder acessar : agricultores familiares (Pronaf), médios produtores (Pronamp), demais produtores e cooperativas

: agricultores familiares (Pronaf), médios produtores (Pronamp), demais produtores e cooperativas O que pode ser pago com a linha : operações contratadas ou emitidas até 30/06/2024, adimplentes nesta data, e inadimplentes em 05/09/2025 ou renegociadas com vencimentos até 31/12/2027.

: operações contratadas ou emitidas até 30/06/2024, adimplentes nesta data, e inadimplentes em 05/09/2025 ou renegociadas com vencimentos até 31/12/2027. Critérios para enquadramento: o agricultor precisa comprovar que:

1) o município decretou emergência ou calamidade em pelo menos dois anos entre 2020 e 2024;

2) houve perda de pelo menos 20% na produção média em duas das três principais lavouras no período (dados do IBGE);

3) perdeu pelo menos 30% da produção em duas safras diferentes (2020-2025), comprovado por laudo técnico.

Quanto pode ser contratada:

Pronaf: até R$ 250 mil

Pronamp: até R$ 1,5 milhão

Demais produtores: até R$ 3 milhões

Cooperativas: até R$ 50 milhões

Prazos

Até nove anos para pagar, com até um de carência.

A contratação deve ser feita até o dia 10/02/2026 da linha com juros controlados e 15/12/2026 da linha de juros livres

Taxas de juros

6% ao ano → Pronaf.

8% ao ano → Pronamp.

10% ao ano → Demais produtores e cooperativas.