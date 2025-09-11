Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Defesa do setor
Notícia

Com a “bíblia tropical” em mãos, agro quer mostrar ao mundo sua parte na solução climática na COP30

Ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues antecipou, nesta quinta-feira (11), a mensagem que levará ao evento em Belém

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS