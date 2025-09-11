Com a “bíblia tropical” em mãos, agro quer mostrar ao mundo sua parte na solução climática na COP30

Roberto Rodrigues participou, nesta quinta-feira (11), do evento Campo das Ideias, organizado pelo Senar-RS, em Porto Alegre. Mauricio Concatto / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

É com um plano robusto "embaixo do braço" que o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues se prepara para representar o agronegócio brasileiro na Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30). A missão foi confiada pelo presidente do evento, embaixador André Aranha Corrêa do Lago, que o convidou para ser o enviado especial do setor em novembro, em Belém, no Pará. Durante o evento Campo das Ideias, promovido pelo Senar-RS nesta quinta-feira (11), em Porto Alegre, Rodrigues antecipou a mensagem que levará ao encontro internacional: reconhecer os desafios do setor e apresentar o agro como parte ativa da solução para a crise climática.

— É uma chance única para o Brasil mostrar ao mundo um agro moderno, sustentável e competitivo, baseado em ciência, tecnologia e respeito ao ambiente — reforçou o ex-ministro, também professor emérito na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O plano, que está, literalmente, sendo escrito a muitas mãos, vai tratar dos principais elementos que permitiram ao agronegócio brasileiro crescer nos últimos 50 anos — desde insumos, sementes, defensivos, fertilizantes e logística até crédito e estrutura. A redação final está a cargo da cientista Adriana Brondani.

Além da retrospectiva histórica, outro ponto central do documento será a defesa do modelo agropecuário tropical. O plano propõe que os avanços brasileiros sirvam de referência para países com climas e desafios semelhantes, possibilitando a replicação da experiência em outras regiões tropicais do planeta. A ideia é transformar esse material em uma “bíblia tropical”, nas palavras de Rodrigues, que possa guiar outros países com realidades semelhantes.

O plano também não ignora os desafios do setor. Inclui uma autocrítica clara sobre questões que prejudicam a imagem do agro brasileiro, como o desmatamento ilegal, invasão de terras e incêndios criminosos. Rodrigues destacou que não adianta defender o Código Florestal brasileiro se ele não for cumprido integralmente:

— Precisamos declarar claramente que o agro é contra as ilegalidades. Isso é fundamental para preservar nossa credibilidade internacional.

Durante a COP30, Roberto Rodrigues ainda coordenará dois eventos que reforçarão a mensagem do documento: um sobre água e energia, mostrando a liderança brasileira na redução de emissões por meio de biotecnologias, etanol e energias renováveis; e outro sobre carbono e pecuária, para combater mitos e evidenciar os avanços do país na sustentabilidade do setor.