Clima, safra e agora o tarifaço: o que pode fazer o preço do café voltar a subir

O preço médio do quilo do café moído foi de R$ 62,83 em agosto, segundo o IBGE. Sxc / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Após os efeitos do clima e instabilidade na produção da safra, é o tarifaço que agora ameaça manter o preço do café em alta. Segundo o diretor-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), Celírio Inácio, o cenário geopolítico global acrescenta uma dose extra de incerteza, afetando diretamente os custos com insumos, transporte e até o comportamento das bolsas de valores — onde os fundos de investimento têm forte influência nos preços.

O que vinha se desenhando era um momento de estabilidade nas cotações. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) mostrou que, em agosto, o café moído ficou 2,17% mais barato em relação a julho. O preço médio do quilo do produto foi de R$ 62,83. Foi o segundo mês seguido de queda, depois de um ano e meio de altas, resultado do pico da colheita.

Dados mais recentes da Abic sobre o preço do produto no varejo demonstram essa disparada. Em junho de 2025, o valor médio do quilo registrava R$ 66,70; no mesmo mês, no ano anterior, o preço era R$ 34,46.

Inácio projeta mudanças nos próximos meses:

— Até que o mercado encontre uma nova estabilidade, continuaremos enfrentando solavancos e incertezas. No fim das contas, quem mais sofre com isso é o consumidor, que paga mais caro pela sua xícara de café.

A insegurança climática que já influencia na expectativa da próxima safra e os estoques globais baixos são fatores que contribuem para essa projeção, acrescenta o diretor-executivo da Abic.

— No caso do Brasil, temos um fator adicional. É esse desarranjo global causado pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos, que obrigam o Brasil a buscar novos mercados para o nosso café. E isso não é barato — acrescenta Inácio.

Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), as exportações brasileiras totalizaram 3,1 milhões de sacas em agosto, uma queda de 17,5% em relação a igual mês do ano passado. No acumulado de 2025/2026 (jun-ago) houve redução de 24% em relação a 2024/2025.

— Os prejuízos devem se intensificar se uma negociação não for feita. Americano bebe mais café do que água engarrafada, por exemplo — analisa Vinicius Estrela, diretor-executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais.