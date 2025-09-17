Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Novo salto
Clima, safra e agora o tarifaço: o que pode fazer o preço do café voltar a subir

Levantamento do IBGE mostrou que, em agosto, o café moído ficou 2,17% mais barato em relação a julho, depois de um ano e meio de altas

Carolina Pastl

