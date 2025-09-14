Clarice Chwartzmann, a assadora que mostrou que churrasqueira também é lugar de mulher

Gaúcha de Passo Fundo, Clarice ousou ocupar um espaço que, por muito tempo, parecia reservado aos homens. RICARDO LAGE / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Clarice Chwartzmann morreu na noite deste sábado (13), aos 60 anos, vítima de insuficiência cardíaca, conforme noticiou a colunista Juliana Bublitz. Mas deixou aceso um fogo que não se apaga.

Gaúcha de Passo Fundo, ela foi muito mais que uma assadora. Foi uma mulher que ousou ocupar um espaço que, por muito tempo, parecia reservado aos homens — e não só ocupou, como abriu caminho para tantas outras.

Tradicionalmente, o churrasco é um conhecimento passado de pai para filho. Clarice recebeu esse saber do pai, mas recusou-se a ser exceção. Transformou o que era apenas uma paixão de infância em projeto de vida. E mais que isso: em movimento.

Aos quase 50 anos, já com uma carreira consolidada como publicitária e produtora cultural, ela percebeu algo que mudaria seu rumo — e o de muitas mulheres: não conhecia outras mulheres que faziam churrasco como ela. Essa ausência virou inquietação. A inquietação virou ação. E a ação virou inspiração.

Em 2014, nasceu o projeto “A Churrasqueira”, um espaço de empoderamento feminino com cheiro de brasa e sabor de carne bem feita. Mas o que estava em jogo era muito mais que técnica. Clarice queria simplificar o acesso das mulheres à churrasqueira. Mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser — inclusive diante do fogo.

A coluna chegou a registrar uma de suas iniciativas em Porto Alegre, a Confraria das Churrasqueiras. Era um espaço de troca, de conexão, de autoconfiança. Ali, o fogo não era apenas para assar — era para agregar, aquecer encontros, afiar coragens. Como ela mesma disse, na ocasião: “a ideia é tirar a mulher da boca do fogão e levar também para a churrasqueira”.

Clarice ampliou o conceito de churrasco ao incluir tomates, queijos, sobremesas e vinhos. Mas o verdadeiro ingrediente secreto sempre foi ela mesma — com seu espírito pioneiro.