Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Protagonismo feminino
Clarice Chwartzmann, a assadora que mostrou que churrasqueira também é lugar de mulher

Mestre churrasqueira morreu na noite deste sábado (13), aos 60 anos, em decorrência de insuficiência cardíaca

Carolina Pastl

