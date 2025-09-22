Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Ofertas da primavera
Notícia

Ceasa lança o “Black Flower”: quatro dias de flores a preços de Black Friday

Descontos serão aplicados entre 24 e 27 de setembro pelos floristas do complexo, durante o Festival da Primavera

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS