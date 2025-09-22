Ceasa lança o “Black Flower”: quatro dias de flores a preços de Black Friday

Permissionários preparam uma série de ofertas aos frequentadores do complexo. Félix Zucco / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A estação das flores mal começou e, nas Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS), os permissionários já preparam uma primavera de ofertas. Ao estilo da Black Friday, o complexo sediará, de quarta (24) a sábado (27), o Black Flower: uma série de descontos exclusivos em flores e plantas ornamentais, dentro de uma programação cultural gratuita — o chamado Festival da Primavera.

À coluna, o presidente da Ceasa/RS, Carlos Siegle, disse que o festival vai muito além das promoções:

— Estamos desde abril com eventos culturais todos os meses e, com esses eventos, aproveitamos para promover um setor do mercado.

Com uma oferta maior na primavera, Siegle conta que os floristas se preparam tradicionalmente para a estação. A maior parte das flores que abastece a Ceasa/RS vem do interior de São Paulo.

No caso do festival, as atividades começam no dia 24, com apresentação do cantor Joca Martins, e encerra no dia 27, com Zé Dedão. Já nos dias 25 e 26, os visitantes poderão participar de workshops gratuitos sobre arranjos florais para festas e mesas e sobre cultivo de orquídeas, ministrados por especialistas do setor. Pela primeira vez, o evento será financiado com recursos da Lei Rouanet.

Festival da Primavera

Quarta-feira, 24 de setembro

13h - Cerimônia de abertura, com show musical de Joca Martins

Grupo de dança

Sorteio de brindes

Quinta-feira, 25 de setembro

10h - Workshop de cultivo básico de orquídeas, por Ricardo Galisteu

Sexta-feira, 26 de setembro

10h - Workshop de arranjo de mesa, por Telmo Py Garcia

14h - Workshop de arranjo de mesa para festas, por Rosi Flores

Sábado, 27 de setembro

10h - Show musical de Zé Dedão

Grupo de dança

Sorteio de brindes