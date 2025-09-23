Carne de búfalo "com etiqueta" volta a ter ponto de venda em Porto Alegre

A Baby Buf Premium é uma carne de búfalos jovens, criados na Estância Guará, em Rosário do Sul. Ascribu / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A carne de búfalo produzida no Rio Grande do Sul "com etiqueta" voltou à vitrine de Porto Alegre. Com esse, são sete pontos de venda da proteína com identificação no rótulo em todo o Estado. O novo endereço é a Casa de Carnes Bela Vista, no bairro Auxiliadora, onde a marca Baby Buf Premium está sendo comercializada desde o final da semana passada.

— São produtores que estão verticalizando a produção: criam búfalos, abatem e colocam marca própria ou destinam para pontos de venda específicos — esclarece Raphael Gonçalves, vice-presidente da Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos (Ascribu).

Presidente da entidade, Desireé Moller comemorou o retorno às gôndolas da Capital. "É um grande avanço para o setor", avalia a dirigente:

— Mostra que está se estabilizando a cultura de comer a proteína. Antes, era por curiosidade, hoje já está inserido na rotina alimentar dos gaúchos.

Desireé acrescenta ainda o trabalho da Ascribu como um fator que ajuda a explicar esse crescimento de consumo. A associação trabalha na divulgação das propriedades nutritivas da proteína.

No caso da Baby Buf Premium, a proteína vem de búfalos jovens, criados na Estância Guará, em Rosário do Sul. A propriedade é uma das 500 que criam a espécie no Estado.

Além dos sete pontos de venda, a produção gaúcha é comercializada em açougues convencionais como proteína vermelha — ou seja, sem identificação específica.