Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Na vitrine da Capital
Carne de búfalo "com etiqueta" volta a ter ponto de venda em Porto Alegre

Marca Baby Buf Premium, de Rosário do Sul, está sendo comercializada em novo ponto no Estado

Carolina Pastl

