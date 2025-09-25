Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Aposta do inverno
Canola começa a ser colhida no RS com expectativa de safra cheia

Segundo a Emater, colheita chega a 3% da área cultivada

Carolina Pastl

