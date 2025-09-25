Canola começa a ser colhida no RS com expectativa de safra cheia

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Cultivada como uma promessa de renda para o produtor gaúcho na atual safra de inverno, a canola começou a ser colhida nesta semana no Rio Grande do Sul, com expectativa de que a aposta se concretize. Segundo o informativo conjuntural divulgado nesta quinta-feira (25) pela Emater, cerca de 3% dos 203,2 mil hectares semeados já foram colhidos. E, até o momento, tudo indica uma safra cheia: o clima colaborou, e a projeção é de que sejam colhidas 325,9 mil toneladas, um aumento de 69% em relação ao ano passado.
“As perspectivas produtivas permanecem positivas, especialmente nas lavouras conduzidas com maior rigor tecnológico”, destacou a Emater no relatório.
Além das condições climáticas favoráveis, os preços e a garantia de compra são fatores que prometem estimular um desfecho positivo para a safra. Esses elementos também explicam o avanço na área cultivada com canola no Estado.
Atualmente, além da Celena Alimentos, empresas como 3tentos e Agrofel estão entre as compradoras do grão, adquirindo a produção de agricultores de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.