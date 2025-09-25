Canola começa a ser colhida no RS com expectativa de safra cheia

Cultivada como uma promessa de renda para o produtor gaúcho na atual safra de inverno, a canola começou a ser colhida nesta semana no Rio Grande do Sul, com expectativa de que a aposta se concretize. Segundo o informativo conjuntural divulgado nesta quinta-feira (25) pela Emater, cerca de 3% dos 203,2 mil hectares semeados já foram colhidos. E, até o momento, tudo indica uma safra cheia: o clima colaborou, e a projeção é de que sejam colhidas 325,9 mil toneladas, um aumento de 69% em relação ao ano passado.