Brut, moscatel ou demi-séc? O perfil que predomina entre os espumantes brasileiros

Rótulos menos doces e com maior complexidade predominaram entre as 520 amostras inscritas. Jeferson Soldi / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Brut, branco e elaborado pelo método tradicional: esse é o perfil que predomina entre os espumantes brasileiros, segundo apontam os resultados da 14ª edição do Concurso do Espumante Brasileiro. Organizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), a premiação recebeu 520 amostras inscritas, revelando uma tendência de produção de rótulos menos doces e de maior complexidade.

Segundo o presidente da ABE, Mário Lucas Ieggli, esse perfil evidencia um amadurecimento do setor:

— As vinícolas estão, cada vez, mais entendendo o consumidor final, o que ele quer, sem deixar de manter a identidade do seu negócio.

Entre os destaques, está o crescimento da preferência pelo método tradicional, em que a segunda fermentação — responsável pela formação das borbulhas — ocorre dentro da própria garrafa, conferindo ao espumante maior complexidade aromática e de paladar. Para Ieggli, essa escolha traz vantagens tanto para o consumidor quanto para o produtor:

— O produtor consegue acompanhar o processo do início ao fim com maior facilidade, sem depender de terceiros, além de agregar mais valor ao produto.

Já o método charmat, em que a segunda fermentação ocorre em tanques de inox antes do envase, segue sendo utilizado, porém em menor escala. O mesmo vale para a produção de espumantes mais doces, como o moscatel e o demi-sec. Em ambos os casos, a menor presença entre as amostras inscritas pode estar relacionada à exigência de tecnologias mais avançadas e a investimentos mais elevados por parte das vinícolas.