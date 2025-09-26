Boa produção, mercado difícil: o cenário atual da safra de trigo no RS

Vanessa Almeida de Moraes / Emater,Divulgação

Depois de mais um verão em que a produção de grãos sofreu impacto climático no Rio Grande do Sul, o ciclo de inverno traz uma perspectiva de colheita positiva para o trigo. Se o desenvolvimento tem sido satisfatório no campo, por outro lado, o mercado tem deixado a desejar.

Com cotações inferiores às de igual período do ano passado, os negócios andam devagar. Conforme Índio Brasil dos Santos, sócio-diretor da Solo Corretora, cerca de 4% do cereal foi negociado em venda futura, um percentual abaixo do usualmente registrado para esta época, entre 8% e 10%.

— O motivo são os preços. E, apara além disso, os riscos climáticos — explica Santos, lembrando que o agricultor ainda carrega a memória recente das perdas trazidas pelas intempéries.

Ele acrescenta que o custo de produção foi alto. E, com as atuais cotações, o produtor precisa ter uma produtividade maior do que a média estadual de 50 sacas para "empatar":

— Pensar em lucratividade, neste momento, só se tiver uma produtividade extraordinária.

Presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado (Fecoagro-RS), Paulo Pires compartilha a avaliação de um momento difícil em relação à rentabilidade.

— A perspectiva de colheita é boa, o pessoal até está otimista, faz tanto tempo que não tem safra... Agora, a questão da comercialização está horrível, é mais uma lavoura que o produtor não tem renda. A possibilidade é muito pequena.

A entrada da nova safra e o cenário cambial trazem uma projeção de uma pressão baixista sobre os preços do trigo, pelo menos até o final do ano, avalia o sócio-diretor da Solo Corretora.