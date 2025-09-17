Gisele Loeblein

Polo consolidado
Berço da produção brasileira, RS concentra 84% das amostras na Avaliação Nacional de Vinhos

Das 533 inscrições, 450 são do Rio Grande do Sul

