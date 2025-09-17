Berço da produção brasileira, RS concentra 84% das amostras na Avaliação Nacional de Vinhos

Avaliação nacional seleciona os 30% dos vinhos mais representativos da safra. Jeferson Soldi / ABE,divulgação

Se as estreias de Estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo chamam a atenção na 33ª Avaliação Nacional de Vinhos, a representatividade gaúcha, também. Das 533 amostras, 450 são do Rio Grande do Sul, ou seja, 84,4%. Um percentual que reforça o peso (e a responsabilidade) de ser um polo consolidado da produção.

— O Brasil é o único país do mundo que tem a vitivinicultura tradicional, a de dupla poda (vinhos de inverno) e a do Vale do São Francisco (vinhos tropicais). Essa é uma bandeira, é o nosso patrimônio — destaca Dirceu Scotta, diretor da Associação Brasileira de Enologia (ABE).

As novas divisas dos parreiras nascem a partir das experiências do que se adapta melhor em ambientes com condições diversas daquela onde a uva ganhou seus primeiros espaços. Mas e como inovar em áreas consolidadas? Parte da resposta vem da própria avaliação nacional, em que são selecionados os 30% dos vinhos mais representativos da safra.

— Ajuda a vinícola a entender seu próprio produto. A avaliação veio para fazer o produtor visar uma boa matéria-prima, a excelência no processo — afirma Mario Ieggli, presidente da ABE.

Scotta, enólogo à frente da Vinícola Dal Pizzol, acrescenta que no RS também tem muita variedade sendo testada, com diferentes propostas, e muito campo a ser explorado. Sobre a avaliação, maior degustação de vinho do mundo, observa:

— Estamos provando os vinhos que estão nascendo.

