Assembleia aprova mudanças no fundo de apoio à agricultura familiar: quais são e o que representam

Fundo viabiliza ações como a participação em feiras da agricultura familiar Jefferson Botega / Agencia RBS

Com a aprovação, nesta terça-feira (16) do projeto de lei 273/2025, do Executivo, o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Fepaer) ganha novos contornos. O primeiro é a ampliação da instituições financeiras que poderão acessar os recursos. O segundo, a possibilidade de beneficiar também produtores com acesso ao Pronamp (de porte médio).

Criado em 1988, o fundo serve para iniciativas e programa de fomento aos agricultores familiares. É por meio desse recurso que é possível, por exemplo, subsidiar a aquisição de milho — via programa Troca-Troca de Sementes de Milho — e viabilizar a participação em feiras, apenas para citar dois exemplos.

— Entendemos que teve um avanço, incluiu mais gente, outros bancos, para dar vazão aos programas. E agora é ter recursos dentro, porque para atender os do Pronamp precisará ter mais recursos também — avalia Carlos Joel da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag-RS).

No que diz respeito à inclusão dos produtores com Pronamp, foi costurada uma emenda, no entanto, para que a prioridade no acesso seja a de agricultores familiares.

Ao abrir a possibilidade de outras instituições financeiras, a lei inclui, por exemplo, as cooperativas de crédito.

— Isso desburocratiza o processo. Inclusive, muitos agentes não previstos são justamente os únicos que tem no município — acrescenta o deputado Elton Weber.

O parlamentar sugeriu a inclusão de emenda, via líder do governo, deputado Frederico Antunes, para que se mantivesse a preferência do produtor familiar no acesso:

— Asseguramos que terá o respaldo prioritário, ao mesmo tempo em que abrimos a possibilidade para que os produtores do Pronamp também sejam atendidos.





As alterações

O projeto de lei 273/2025, altera o parágrafo 5º, que na prática habilita "instituições financeiras reconhecidas pelo Banco Central do Brasil" para acessar o fundo.

Também inclui os parágrafos 10 e 11. O primeiro trata justamente da autorização para subvencionar operações de crédito do público enquadrado no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), "destinando-se preferencialmente os recursos para o público enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)