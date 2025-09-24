Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Em Belém
As propostas do agronegócio brasileiro para a COP30

CNA entregou documento nesta quarta-feira (24) a parlamentares e representantes do governo em Brasília

Carolina Pastl

