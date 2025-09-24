Entrega foi feita pelo presidente da CNA, João Martins (E), a personalidades como Silvia Massruhá, presidente da Embrapa (C), e o enviado especial do setor para o evento, Roberto Rodrigues (D). CNA / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com tom firme em defesa da produção sustentável no campo, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) entregou, nesta quarta-feira (24), o documento com as propostas do agronegócio brasileiro para a COP30 — conferência do clima da ONU que será realizada em novembro, em Belém, no Pará. Intitulado "Agropecuária Brasileira na COP30", o material foi apresentado a parlamentares e representantes do governo durante cerimônia na sede da entidade, em Brasília, com o objetivo de levar a visão do setor produtivo às mesas de negociação internacional.

Durante o evento, o presidente da CNA, João Martins, reforçou o papel estratégico do Brasil na segurança alimentar global e criticou o que classificou como generalizações injustas contra os produtores rurais:

— O Brasil, pelo solo e pelo clima, tem todas as condições de ser um grande fornecedor de alimentos para o mundo. Ainda não entenderam que não precisamos desmatar nada. A irregularidade é cometida pela marginalidade, não pelos produtores rurais.

Os principais pontos

Financiamento para a implementação da ação climática em nível global. A CNA propõe a criação de mecanismos financeiros, com condições diferenciadas de crédito, seguro climático e redução dos custos de endividamento. Agricultura e segurança alimentar. A CNA considera fundamental que os produtores rurais sejam colocados no centro das decisões do Grupo de Sharm El-Sheikh sobre agricultura, tendo suas demandas atendidas em relação aos gargalos para aumento da ambição climáticas e sendo reconhecidos como agentes provedores de soluções ambientais ao alcance das metas de redução de emissão de gases de feito estufa. Balanço Global ou Global Stocktake (GST). A CNA pede o aprimoramento da plataforma de exploração do GST, tornando-a visual, acessível e interativa, visando suprir as lacunas de informação e permitindo a comparação das ações das Partes por setor e área. Cem indicadores para adaptação. A CNA entende ser essencial garantir que a lista de indicadores seja manejável, permitindo sua adequação às realidades nacionais e o reconhecimento de ferramentas usadas no contexto da agricultura tropical. Mitigação. A CNA defende ações mais objetivas para este tema e efetividade de financiamento para a mitigação. Apesar da importância do tema, a CNA avalia que a expectativa é de poucos avanços nesse quesito. Mercado de carbono global. Embora as negociações formais sobre a criação de um mercado e a transferência internacional de resultados de mitigação estejam suspensas até 2028, a CNA orienta que os mecanismos sejam incentivados e que a agropecuária seja reconhecida como setor capaz de gerar créditos de carbono de forma que os produtores rurais sejam recompensados pela adoção de práticas sustentáveis e conservação/recuperação de florestas. Transição justa – Esse tema visa garantir que o cumprimento do Acordo de Paris seja feito de maneira que não prejudique ou sobrecarregue setores ou segmentos da sociedade. A CNA entende que deve ser moldada às circunstâncias nacionais e às particularidades de cada sistema produtivo, evitando abordagens uniformes. Nesse sentido, deve-se considerar o papel estratégico do setor agropecuário como fornecedor de alimentos e a vulnerabilidade do setor na ocorrência de eventos climáticos. Legado da COP 30 na Amazônia. Segundo a entidade, se por um lado o evento promete “colocar no centro das discussões globais a proteção aos recursos naturais, por outro deve também reconhecer o valor da presença humana na região". Na região, mais de um milhão de produtores rurais sustentam a segurança alimentar da população local cultivando arroz, feijão, hortaliças, leite, frutas, mandioca, carne, café, ovos, entre outros. É necessário reconhecer, diz o documento, que agricultura e segurança alimentar são pilares inseparáveis da agenda climática — na Amazônia como em qualquer lugar do planeta.

Fonte: CNA