Argentina faz sua jogada, Brasil observa e EUA perdem espaço no xadrez da soja com a China

Segundo o USDA, o Brasil deve exportar cerca de 102 milhões de toneladas em 2025. Jeff Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

As peças do tabuleiro global da soja se moveram — e rápido. A China, maior compradora mundial do grão, está repensando seus parceiros comerciais, principalmente após o reaquecimento da guerra comercial com os Estados Unidos. A surpresa na última semana veio da Argentina: com a suspensão temporária das retenciones (taxa de exportação aplicada pelos hermanos), o país liberou em tempo recorde 2,6 milhões de toneladas de soja no mercado, a preços competitivos. O reflexo foi imediato — e chegou até o Rio Grande do Sul.

Enquanto isso, os americanos enfrentam um cenário inédito: têm soja sendo colhida, mas ainda não fecharam contratos relevantes com a China para os próximos meses. O Brasil, por ora, mantém sua posição de liderança como principal fornecedor do grão aos chineses.

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês), o Brasil deve exportar cerca de 102 milhões de toneladas em 2025, com mais de 70% indo direto para a China. Mas a ofensiva argentina balançou o mercado. Em três dias, o preço da soja no porto de Rio Grande caiu R$ 4,42 por saca — retração de 3,2%, segundo Renan Hein dos Santos, assessor de Relações Internacionais da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

— Foi um choque inicial. A Argentina entrou com produto novo, barato e em volume. Mas deve se ajustar no médio prazo — pondera.

EUA sentem o baque

O movimento argentino surpreendeu, mas o maior baque foi sentido nos EUA. Produtores locais se frustraram com a notícia da venda de soja feita pela Argentina — que conta com apoio político de Donald Trump — à China.

— Eles têm estoques, mas não estão conseguindo vender. A ausência de compras chinesas é vista como um golpe — observa Santos.

Para Luiz Fernando Gutierrez Roque, coordenador de Inteligência de Mercado de Grãos & Oleaginosas da Hedgepoint Global Markets, essa retração pode reduzir em até 5 milhões de toneladas as exportações americanas no curto prazo.

Com o plantio de soja ainda por começar e projeção de safra cheia no Brasil, o cenário, por ora, é de especulação. A Argentina fez sua jogada e tem ainda 20 milhões de toneladas de soja estocadas. Agora, é aguardar o próximo movimento da China.