A mulher que comanda criadores do cavalo "mais rápido em um quarto de milha"

Além de criadora, Mônica foi campeã em sete modalidades esportivas diferentes da raça quarto de milha ABQM / Divilgação

Primeira mulher à frente da Associação Brasileira de Criadores de Quarto de Milha, Mônica Ribeiro viu literalmente a chegada da raça no Brasil. O cavalo de origem americana entrou nas pistas do país a partir da paixão despertada no pai. Em entrevista ao Campo e Lavoura, ela falou sobre a história. Confira trechos.

Como foi o retorno da associação à Expointer?

É importante estarmos mais próximos dos Estados do Sul, queríamos realmente reativar o nosso cavalo, estar com um braço da associação mais próximo, porque entendemos que precisamos fomentar a região. É muito importante a região, estratégica por conta dos nossos vizinhos Paraguai, Argentina, Uruguai. Nossa intenção é estar cada vez mais próximo ao associado. De 23 a 28, será o Congresso Brasileiro de Laço Comprido no parque Estância Liberdade, em Rolante. Nossa finalidade realmente é fortalecer, fomentar mais, e a Expointer é muito importante.





Quais as características e modalidades esportivas da raça?

No Brasil, são 22 modalidades, nos Estados Unidos, quase 30. As características essenciais (da raça) são a docilidade, a versatilidade. Por transitar em tantas modalidades diferentes, fica fácil para as pessoas que, às vezes, nunca tiveram contato com o cavalo começarem devagar. Penso que o sucesso do quarto de milha é devido a essa versatilidade que tem, entrega para as pessoas. É um cavalo muito forte, atento, que se adapta em todos os climas.





Qual a importância de ser a primeira mulher a assumir a presidência da entidade?

Estar como presidente é uma honra, um motivo de orgulho, principalmente sendo a primeira mulher a ocupar esse posto, mas me sinto muito à vontade nesse cargo. Pela trajetória que fiz dentro da raça quarto de milha, desde s nove anos, motivada principalmente pelo meu pai. Desde criança, acompanhava ele na fazenda. Sempre fui atenta, montava com ele, tocava o gado, então, muito apaixonada sempre.





Ele foi um dos pioneiros na criação da raça no Brasil...

Quando os primeiros cavalos quarto de milha chegaram na região de Presidente Prudente, meu pai se apaixonou pelo cavalo, e eu, também. Montamos uma associação chamada Rancho Quarto de Milha. Lá juntamos um grupo de amigos, meu pai e mais as crianças, e começamos a fazer a modalidade que o cavalo já trazia dos Estados Unidos. Se chama quarto de milha porque é o cavalo mais rápido dentro de um quarto de milha, ou seja, quatrocentos e dois metros, então era muito habilidoso. Importamos algumas modalidades e começamos a praticar aqui.

Leia mais colunas de Gisele Loeblein