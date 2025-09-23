A diferença que a China faz nas exportações de frango do Brasil e do RS

No caso do RS, a ausência dos chineses como destino já dura mais de um ano. ABPA / Divulgação

A presença de uma comitiva da China no Rio Grande do Sul neste momento materializa a expectativa com a retomada desse mercado. Destino número 1 do Brasil e com fatia importante para o Estado, o país asiático acumula meses de ausência nas compras.

É importante destacar que a indústria de proteína animal faz de forma permanente o dever de casa na busca pela diversificação, dentro da ideia de não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Poder contar com o apetite chinês, no entanto, é adicionar potencial de crescimento.

A ausência da China teve influência nos resultados, ainda que o impacto tenha sido menor do que poderia ter sido, argumenta a indústria, justamente por conta da multiplicidade de destinos. De janeiro a agosto, o volume total de frango embarcado pelo Brasil para todos os destinos caiu 1,1% na comparação com igual período.

— É um mercado importante porque consegue dar dimensão nas negociações comerciais para produtos que não são aproveitados em outros continentes, países. Então, é de extrema importância que a gente retome o quanto antes — avalia José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).

No caso do RS, a ausência dos chineses como destino já dura mais de um ano, porque a suspensão veio em julho do ano passado, após caso da doença de Newcastle. E a perspectiva de retomada foi interrompida com o caso de influenza aviária, em maio de 2025.