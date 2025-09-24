A corrida de rua que vai terminar com um churrasco, em Bagé

Troféu que será entregue após a competição também entrou na brincadeira. Beef Run / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Na onda das corridas de rua, o município de Bagé, na Campanha, recebe, no próximo domingo (28), uma competição que vai unir saúde, sabor e tradição gaúcha em um mesmo percurso. É a corrida do bife, ou melhor, o Beef Run – Corre para o Assado, que promete celebrar todo o setor produtivo logo após a linha de chegada.

— Queremos comunicar de forma efetiva como a carne pode fazer parte de um estilo de vida saudável, unindo atividade física e uma alimentação equilibrada, reunindo toda a família, e não só o público do agro — esclareceu à coluna Rodrigo Antunes, proprietário da Produvet, empresa organizadora do evento.

Com percursos de 3 km e 12 km, a prova terá categorias divididas a cada cinco anos. A largada será na Associação e Sindicato Rural de Bagé, das 8h às 15h, e oferecerá premiação para os três primeiros colocados de cada categoria, com troféus assinados pelo artista plástico Kaé Braga. Que, aliás, também entrou na brincadeira: fez esculturas de vacas com tênis de corrida.

Mas diferente das competições convencionais, onde o atleta volta ao ponto de largada para se hidratar com água e comer frutas, na Beef Run, o pós-prova será um assado preparado pelo Comparsa Cabeça de Touro.

O evento terá ainda outras atrações, como o Tour de Raças, para conhecer as origens das raças bovinas consumidas no Rio Grande do Sul; a Vitrine da Carne, com Marcelo Bolinha explicando cortes e usos culinários a partir de uma meia carcaça; e o Concurso de Assado “365”, promovendo a ideia de que é possível apreciar um assado saboroso, prático e acessível durante o ano todo.

Com ingressos custando entre R$ 45 e R$ 117, toda a renda arrecadada será destinada à Instituição Caminho da Luz, que atende 500 famílias em Bagé e região.

Como participar

Data: 28 de setembro de 2025

28 de setembro de 2025 Local: Associação e Sindicato Rural de Bagé

Associação e Sindicato Rural de Bagé Horário: 8h às 15h

8h às 15h Inscrições e informações: Cronometra Eventos