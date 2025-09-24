Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Corrida do bife?
Notícia

A corrida de rua que vai terminar com um churrasco, em Bagé

Evento chamado Beef Run ocorre neste domingo (28), com largada na Associação e Sindicato Rural da cidade

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS