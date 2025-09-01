Plano Safra é o pacote de crédito oferecido por instituições financeiras para apoiar o financiamento da produção agrícola. Lauro Alves / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Pela primeira vez, foi o Sicredi que liderou o repasse de crédito rural no Rio Grande do Sul no Plano Safra, superando todas as instituições financeiras credenciadas para disponibilizar o pacote agrícola. No ciclo 2024/2025, a cooperativa registrou 165 mil operações no Estado, totalizando R$ 19,4 bilhões em crédito liberado — o equivalente a 30% do volume total e 45% das contratações realizadas no período. A maior parte dos recursos, cerca de 80%, foi destinada a pequenos e médios produtores.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1), durante a programação da 48ª Expointer, em Esteio.

Para o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, o resultado tem a ver com o crescimento constante e a rede de atendimento descentralizada da cooperativa no Estado. O Sicredi está presente em 484 dos 497 municípios gaúchos.

— Ao longo do ano passado, por conta da enchente, liberamos muitas operações de crédito apoiando os produtores atingidos. De certa forma, essas liberações também contribuíram — acrescenta Port.

E se o ciclo passado foi robusto, o novo começa acelerado para a cooperativa. Em julho — primeiro mês do Plano Safra 2025/2026 — o Sicredi colocou R$ 5,2 bilhões no bolso do produtor brasileiro. Desse total, R$ 1,7 bilhão foi destinado ao Rio Grande do Sul, em cerca de 16 mil operações. Ou seja, mais da metade das contratações feitas no país no mês (57%) aconteceu em solo gaúcho.