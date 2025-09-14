A campanha contra o Brasil, o novo observatório da Fiergs e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A proteção ambiental, a campanha contra o Brasil e o recém-lançado Observatório da Agroindústria da Fiergs foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (14), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Aldo Rebelo, jornalista, ex-ministro e um dos idealizadores do Código Florestal, participou nesta semana do evento Campo das Ideias, organizado pelo Senar-RS, em Porto Alegre. Em entrevista ao programa, ele abordou a proteção ambiental no Brasil e a campanha internacional contra o país.
- Também participou deste episódio Giovani Baggio, economista-chefe do Sistema Fiergs, que apresentou o recém-lançado Observatório da Agroindústria.