A 48ª Expointer, a história de uma empresa em torno da chimia e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A 48ª edição da Expointer e a história de uma empresa em torno da chimia foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (31), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A 48ª Expointer, uma das maiores feiras do agronegócio do Rio Grande do Sul, teve início no sábado (30) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para falar sobre as expectativas para esta edição, o programa recebeu o governador Eduardo Leite e a subsecretária do parque, Elizabeth Cirne Lima.
- No domingo (31), além do segundo dia de feira, também é celebrado o Dia da Chimia. Para marcar a data, conversou-se com Alexandre Ledur, diretor da Bom Princípio Alimentos — empresa que tem a chimia como um de seus pilares desde a fundação.