48ª Expointer termina com público recorde, mas queda de 45,7% nas vendas

A 48ª Expointer se encerra neste domingo (7), no parque Assis Brasil, em Esteio, com um contraste que chama atenção: público recorde e vendas em queda acentuada. O campo veio, olhou, circulou — mas comprou menos.

Foram R$ 4,4 bilhões em negócios até as 15h, número que representa uma queda de 45,7% em relação ao ano passado. Já os corredores lotados, mesmo nos dias úteis, entregaram outro tipo de recorde: mais de 1 milhão de visitantes, uma alta de 52,57%.

— Nunca se teve média de 100 mil pessoas por dia. Foi histórico — celebrou a subsecretária do parque, Elizabeth Cirne Lima.

É como se a feira tivesse sido a vitrine perfeita, mas com vitrines olhando para vitrines. O movimento foi intenso, mas o caixa sentiu.

Clima, endividamento e tarifaço: a trinca do freio

A conta é simples, mas dura: menos produção, menos confiança, menos compra. Edivilson Brum, secretário estadual da Agricultura, foi direto ao ponto na coletiva de encerramento da feira deste ano:

— Os eventos climáticos fizeram com que produtores não colhessem aquilo que esperavam.

Mesmo com anúncios do governo federal considerados positivos, a ajuda ficou aquém da necessidade. O produtor — endividado, cauteloso e com um olho no céu e outro no bolso — segurou o investimento.

E no setor de máquinas e implementos, essa freada virou quase um cavalo de pau, como já era esperado. Foram R$ 3,7 bilhões em vendas, contra R$ 7,4 bilhões no ano anterior. Queda de 50%.

— Além do endividamento, o tarifaço reprimiu o comprador. Ninguém sabe o que vem pela frente — avaliou Ana Paula Werlang, diretora-executiva do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers).

Mas ela mesma faz uma ponderação: o setor segue vivo, abastecendo outros Estados, mesmo que o Rio Grande do Sul esteja com o freio puxado.

Outro dado que acendeu o alerta foi a origem dos compradores. Quase 60% das negociações vieram de fora do Estado. O número, embora revele a relevância nacional da Expointer, também traz inquietação.

— Isso afeta indústria e comércio locais — pontuou Domingos Velho Lopes, vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

Na contramão do freio, agricultura familiar acelera

Se no mundo das máquinas o cenário foi de cautela, na agricultura familiar o clima foi de festa. O pavilhão bateu recorde: R$ 13,6 milhões em vendas, um salto de 25% na comparação com 2024.

Entre geleias, embutidos, cachaças e biscoitos, os pequenos produtores mostraram que têm força — e público fiel. Ainda assim, o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Eugênio Zanetti, lembra que a crise no campo também respinga nesse setor:

— A agricultura familiar não está isolada. Também sente os efeitos do agro em dificuldade.

Os números da 48ª Expointer

Animais: R$ 15,4 milhões, redução de 18,5%

Artesanato: R$ 2 milhões, aumento de 33,33%

Comércio: R$ 15,8 milhões, redução de 66,17%

Agroindústria Familiar: R$ 13,6 milhões, aumento de 25%

Máquinas e implementos agrícolas: R$ 3,7 bilhões, redução de 50%

Automobilístico: R$ 591,8 milhões, manutenção

