Zonas de exclusão e fundo de indenização: propostas da Assembleia para o uso de herbicidas hormonais no RS

Na tentativa de evitar a recorrência de problemas causados pela deriva de herbicidas hormonais, 10 medidas novas, que incluem a criação de zonas de exclusão e de um fundo de indenização, serão encaminhadas ao Estado. As propostas resultam do trabalho da subcomissão criada em abril deste ano para tratar do tema.

O relatório com as ações indicadas foi aprovado nesta quinta-feira (28), por unanimidade, pelos integrantes da Comissão de Agricultura. Os apontamentos foram construídos a partir do que se ouviu de agricultores, pesquisadores, representantes de universidades, da extensão rural e assistência técnica e de indústrias de defensivos agrícolas. Conforme a subcomissão, foram mais de 500 pessoas ouvidas e 11 reuniões realizadas em Porto Alegre e no Interior.

Com 41 páginas, o relatório será encaminhado para a Casa Civil e para todos os órgãos com atuação nessa temática, incluindo o Ministério Público Estadual. Presidente da subcomissão, o deputado Elton Weber explica que, a implementação das sugestões passa pela emissão de novas instruções normativas, via Secretaria Estadual da Agricultura:

— Ouvimos todos os envolvidos e acreditamos ter apontado caminhos para acabar com um conflito entre agricultores, minimizar prejuízos sociais e econômicos e preservar a diversificada produção de alimentos, característica no Estado.

Os problemas relacionados à deriva de herbicidas hormonais, principalmente o 2,4-D, foram oficialmente identificados no RS a partir de 2018, quando passaram a ser realizadas análises laboratoriais. Que identificaram resíduos do produto em amostras examinadas, em razão da deriva (quando o produto, aplicado para conter ervas daninhas na soja acaba chegando em outras culturas, causando prejuízos). Em 2019, surgiram as primeiras normativas do Estado para tentar conter o problema. Posteriormente, foram feitas atualizações.

Com registros persistindo em áreas do Estado, principalmente na Campanha e na Região Central, o tema voltou ao debate e levou à criação da subcomissão.

Chefe do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura, Ricardo Felicetti explica que a pasta "está permanentemente trabalhando esse assunto" com os atores envolvidos.

— Temos de avançar um pouco mais nas questões de mitigação. No território do Estado, onde tivemos diminuição (de casos) as medidas resolveram. Onde persistem, temos de ter um olhar mais apurado e buscar avançar na proteção dos cultivos afetados — observa Felicetti.

As medidas sugeridas

Conversão das Instruções Normativas n° 12 e nº 13/2022 em lei estadual;

Rastreabilidade obrigatória e responsabilidade técnica presencial;

Definição de zonas de exclusão e amortecimento bem como vazio sanitário;

Integração plena da fiscalização como o SIMAGRO-RS;

Criação de um sistema estadual de alertas preventivos;

Inspeção de equipamentos e capacitação contínua de aplicadores;

Clausulas técnicas em contratos de arrendamentos;

Observatório Estadual sobre Deriva de Herbicidas;

Reescalonamento e majoração de multas;

Criação do Fundo Estadual de Indenização para Prejuízos por Deriva de Herbicidas Hormonais e Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para áreas e cultivos vulneráveis.