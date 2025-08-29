Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Anti-deriva
Notícia

Zonas de exclusão e fundo de indenização: propostas da Assembleia para o uso de herbicidas hormonais no RS

Subcomissão que tratou do tema aprovou o relatório que traz essas e outras orientações que podem resolver 80% dos problemas

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS