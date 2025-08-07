Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Nova aposta
Vinícola gaúcha inicia plantio de uva húngara e lança rótulo atenta à tendência de consumo

Cultivada em dois hectares, a irsai olivér é uma novidade que chega ao mercado brasileiro 

Carolina Pastl

