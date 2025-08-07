Vinícola gaúcha inicia plantio de uva húngara e lança rótulo atenta à tendência de consumo

Inédita no país, a variedade começou a ser cultivada em um vinhedo experimental e agora ocupa dois hectares de área comercial. CESAR SILVESTRO / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

De origem húngara, a uva irsai olivér é a nova aposta da cooperativa vinícola Garibaldi, da serra gaúcha, para o mercado brasileiro. Inédita no país, a variedade começou a ser cultivada em um vinhedo experimental e agora ocupa dois hectares de área comercial. O primeiro rótulo com a uva já está engarrafado: são 7 mil unidades prontas para chegar ao mercado.

Segundo o enólogo da cooperativa Ricardo Morari, a escolha pela irsai olivér acompanha uma mudança no perfil de consumo de vinhos no Brasil:

— Essa uva produz uma bebida branca, de baixo teor alcoólico, com mais aroma e frescor. Características que o mercado vem buscando nos últimos anos.

Além da questão de mercado, Morari destaca ainda que a variedade demonstrou excelente adaptação ao clima da Serra:

— Outra vantagem importante é o ciclo curto da uva. É uma variedade precoce. A colheita é feita em dezembro, enquanto a maior parte das uvas é colhida até março.

A busca por uvas diferenciadas, no entanto, não é novidade para a cooperativa. No ano passado, a Garibaldi lançou um rótulo feito com pálava, variedade originária da República Tcheca, também inédita no Brasil.

