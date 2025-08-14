Vinho produzido no Rio de Janeiro? Estado estreia em concurso nacional

Concurso ocorre em outubro, em Bento Gonçalvez, na Serra. Jeferson Soldi / ABE,Divulgação

Rio 40º C, cidade maravilha, da beleza e do... vinho! É isso mesmo, o Rio de Janeiro, que sempre foi referência de belezas naturais, praias e calor agora busca um lugar ao sol também na produção de vinhos.

O Estado faz a estreia, ao lado do Espírito Santo, na 33ª Avaliação Nacional de Vinhos, que ocorre em outubro, em Bento Gonçalves, na Serra. O evento soma 536 amostras inscritas, de nove Estados.

Para Mario Lucas Ieggli, presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), entidade organizadora, a participação fluminense tem um sabor especial:

— Trabalho desde 2018 no Rio de Janeiro, sendo até o primeiro enólogo a assinar por um vinho de lá. E, quando comecei, tinha uma vinícola e um ou dois produtores de uva. Hoje, já se concentram mais de 40, em torno de umas cinco vinícolas.