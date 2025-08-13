"Um remédio para a febre, não para o problema", avalia economista da Farsul sobre medidas anunciadas

Café é um dos produtos que pode ser afetado com o tarifaço dos Estados Unidos. dimakp / stock.adobe.com

Para o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Antônio da Luz, as medidas anunciadas pelo governo federal no enfrentamento aos efeitos do tarifaço são positivas. O crédito liberado tem a função de "alimentar" o caixa das empresas diretamente impactadas pelo tarifaço. A ressalva vem da avaliação de que faltou a indicação de que ações serão adotadas para resolver de fato o problema:

— Esses recursos representam um remédio para a febre, não para o problema. O que está faltando nesse plano é qual o ponto de saída, um ponto de solução para o problema.

Oferecer o crédito como ferramenta para gerar fluxo de caixa é importante, reforça da Luz, desde que haja uma perspectiva futura de solução do problema. E, para isso, será necessário "sentar para conversar com o cliente":

— Se o Brasil "sumir", o efeito é pequeno para os Estados Unidos, mas se eles sumirem, para nós, é bem mais grave.

Com relação à abertura de novos mercados, o economista lembra que é um trabalho complexo e que precisa estar alinhado ao crescimento de demanda nos destinos. E os americanos têm uma fatia importante das exportações do agro: são o segundo principal destino (se considerados apenas países, sem a União Europeia), deixando um vazio mais difícil de ser preenhecido