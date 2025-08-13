Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Para amenizar o tarifaço
Notícia

"Um remédio para a febre, não para o problema", avalia economista da Farsul sobre medidas anunciadas

Antônio da Luz avalia que a liberação de crédito é importante e positiva, mas precisa vir acompanhada de negociação com os EUA

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS