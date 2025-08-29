Evento é a maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul. Jefferson Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A 48ª Expointer começa neste sábado (30), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Até o dia 7 de setembro, o evento reunirá o que há de mais representativo no agronegócio, agricultura familiar, inovação, pecuária e sustentabilidade, transformando o parque na principal vitrine do setor no Estado. Tem planos para visitar a feira? A coluna preparou um compilado de tudo o que você precisa saber sobre esta edição. Assista ao vídeo.

Tudo o que você precisa saber

Onde comprar os ingressos

Os ingressos para a Expointer deste ano tiveram um reajuste de 11,1%. A entrada custará R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada para estudantes idosos e pessoas com deficiência). Crianças de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam.

Para adquirir o ingresso, há possibilidade de compra online ou física, na bilheteria do parque Assis Brasil.

A entrada no parque

O horário de entrada na Expointer será de 8h às 20h. Para os expositores de animais e imprensa, não há restrição de horário.

Para o público pedestre, a entrada será pelos portões 2, 6 e 13. Já para veículos visitantes, a entrada será pelos portões 14 e 15. O estacionamento custará R$ 50.

O espaço da agricultura familiar

A feira nem começou neste ano e a agricultura familiar já bateu recorde. O pavilhão das agroindústrias será o maior da história da Expointer. O espaço contará com a participação de 456 empreendimentos neste ano, frente aos 413 de 2024. Entre os produtos que poderão ser encontrados, como queijos, salames e cucas, há novidades. Destaque para a geleia com folha de ouro e o chope do amor.

A presença dos animais

Criada como uma exposição de animais, a Expointer mantém, ao longo dos anos, uma presença forte da pecuária no parque Assis Brasil. Neste ano, não será diferente. A feira recebeu a inscrição de 6.696 exemplares, número quase 40% maior se comparado com a edição anterior. O retorno das aves, após dois anos ausentes em razão da gripe aviária e da doença de Newcastle, explica, em parte, esse cenário.

A expectativa para a feira

Em meio ao endividamento no campo e aos sucessivos problemas climáticos, a Expointer deste ano também deve começar com cautela nas projeções. No ano passado, o setor de máquinas agrícolas, carro-chefe de faturamento da feira, movimentou R$ 7,39 bilhões em negócios encaminhados.