Tequila no combustível? Brasil inicia pesquisa com planta do México para produção de etanol

Pesquisador da Embrapa Algodão Tarcísio Gondim é um dos responsáveis pelo estudo. Alexandre Oliveira / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A planta que dá origem à tequila poderá virar também "ingrediente" de biocombustíveis. É o que busca a Embrapa, ao dar início a pesquisas com a Agave tequilana para produção de etanol no Brasil. Quinhentas mudas da espécie, originária do México, já foram plantadas em áreas de teste na Bahia e na Paraíba. E o experimento não para por aí — estudos em laboratório também estão em andamento.

Mas o que faz a planta que dá origem à bebida presente em festas mexicanas despertar interesse científico no semiárido brasileiro?

A resposta está na resiliência climática. Enquanto a cana-de-açúcar — matéria-prima dominante na produção de etanol no Brasil — depende de água em abundância, a Agave tequilana é do tipo que sobrevive com pouco. E isso, em tempos de crise hídrica e mudanças climáticas, vale ouro. Ou melhor, combustível.

Quem explica é o pesquisador Tarcísio Gondim, da Embrapa Algodão, na Paraíba: o objetivo é encontrar uma alternativa energética viável para o Nordeste, onde o clima seco desafia culturas tradicionais. A ideia é simples: se não dá pra competir com o Sudeste em umidade, que se invista no que o Semiárido faz melhor — resistir.

— Essa inovação tecnológica pode contribuir para mitigar desigualdades regionais e enfrentar a precarização das áreas sisaleiras (área onde está concentrado o cultivo do sisal, uma espécie de Agavea voltada para a produção de fibras) do Nordeste brasileiro — afirma ainda Gondim.

O estudo, que tem previsão de cinco anos, vai além do etanol. A planta da tequila também está sendo analisada como possível fonte de alimentação animal e até como aliada no sequestro de carbono. Outras variedades do gênero Agave também estão no radar da Embrapa.