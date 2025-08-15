Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Novidade no tanque
Tequila no combustível? Brasil inicia pesquisa com planta do México para produção de etanol

Embrapa deu a largada nos estudos neste ano, com a chegada de 500 mudas da espécie do país da América do Norte

Carolina Pastl

