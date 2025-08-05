Tarifaço ganha espaço à mesa dos temas que devem marcar a Expointer deste ano

Feira começa no próximo dia 30 no parque Assis Brasil, em Esteio. André Ávila / Agencia RBS

O tarifaço americano — e os efeitos sobre a produção agropecuária — entra como ingrediente extra dos debates que deverão marcar a Expointer deste ano. A feira realizada no parque Assis Brasil, em Esteio, tem na pecuária de corte um de seus grandes alicerces. Com a indústria de carne bovina entre as impactadas pela taxa de 50% imposta à proteína brasileira, é natural que o assunto entre nas rodas de conversa do evento.

— O Rio Grande do Sul vem em episódios negativos recorrentes para o agro. Esse recorrente que é a palavra forte. Foram anos de estiagem intercalados com enchentes. O tarifaço é mais uma coisa que balança — observa Marcos Tang, presidente da Federação das Associações Brasileiras de Criadores de Animais de Raça (Febrac) e da Gadolando.

Percepção reforçada pelo presidente da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Gedeão Pereira. A tarifa aplicada a partir de amanhã mexe com a indústria de carne e já afeta um dos únicos produtos que vinha com bons preços, que é o boi. Como mostrou a coluna, a cotação do quilo do boi gordo caiu quase 10% em três semanas no Estado. Mas esse efeito imediato se soma aos de problema pré-existente:

— Creio que a Expointer estará muito mais impactada pela crise que o agro está passando no Rio Grande do Sul. Porque essas grandes perdas que tivemos, calculamos mais ou menos 50 milhões de toneladas de grãos entre 20 e 25, impactaram fortemente o produtor, deixando o produtor endividado.

A busca por uma solução segue e ganhará essa potente vitrine da exposição, acompanhada agora da preocupação adicional trazida pelos efeitos do tarifa imposta pelos EUA a produtos brasileiros.