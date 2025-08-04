Tarifaço derruba preço do boi no RS em quase 10%

Para o consumidor, o efeito da redução na cotação ao produtor ainda não é percebido no monitoramento. André Ávila / Agencia RBS

O tarifaço de Donald Trump só entra em vigor na próxima quarta-feira (6), mas nas três semanas de julho que se seguiram ao anúncio de que ocorreria, já "provocou um tombo" nos preços do boi gordo. A pressão de baixa foi verificada no Brasil Central, onde estão os maiores volumes da proteína exportada aos Estados Unidos, e também no Rio Grande do Sul. Levantamento semanal feito pelo Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro) da UFRGS aponta uma diminuição próxima a 10% nesse intervalo.

— Estamos em uma situação muito diferente daquilo que era esperado pelo setor da carne bovina — frisou Júlio Barcellos, coordenador do Nespro.

A projeção para os meses de junho, julho e agosto era de que atingissem preços máximos, em razão da entressafra. Com a entrada em campo da perspectiva de taxação (o impacto real só começará a aparecer a partir da entrada em vigor da tarifa), esse cenário se dissolveu.

A queda na cotação começou pelo Brasil central (Centro-Oeste e Sudeste), que concentra os embarques de carne bovina para os EUA, em torno de 8% nas duas semanas que se seguiram ao anúncio. E chegou também ao RS.

— É um cenário preocupante, que não encontra no Rio Grande do Sul razões muito fortes para que tivéssemos uma redução dessa magnitude — avalia Barellos .

Para o consumidor, o efeito da redução na cotação ao produtor ainda não é percebido no monitoramento semanal feito pelo Nespro. Deverá chegar, começando a ficar mais visível. O coordenador do núcleo alerta que, no entanto, não deve ser na mesma proporção.

