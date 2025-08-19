Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Tradição dentro da garrafa
Sucesso na Fenadoce, licor de quindim leva o sabor do doce de Pelotas à Expointer

Novidade criada por agroindústria familiar de Canguçu poderá ser encontrada de 30 de agosto a 7 de setembro, no parque Assis Brasil, em Esteio

Carolina Pastl

