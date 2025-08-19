Sucesso na Fenadoce, licor de quindim leva o sabor do doce de Pelotas à Expointer

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

E se, em vez de comer, você pudesse beber um quindim? Essa é a proposta inusitada de uma das 456 agroindústrias familiares que participam da Expointer deste ano. O licor de quindim — que leva o tradicional doce pelotense na receita — estreia na vitrine da feira após conquistar o público durante a última Fenadoce.

A novidade poderá ser encontrada de 30 de agosto a 7 de setembro, no pavilhão da agricultura familiar, no parque Assis Brasil, em Esteio.

A ideia da receita surgiu quase por acaso, como conta Mateus Camargo, sócio-proprietário da Destilaria Alto da Cruz, de Canguçu:

— Estava expondo em frente à banca da Nina Doce de Pelotas durante um seminário de turismo do Sebrae. Passei lá, comprei um quindim e percebi que precisava transformar aquilo em licor. Pedi uma caixa com os doces e fui pra casa testar até acertar. E aqui estamos.

O lançamento oficial do produto foi na Fenadoce deste ano. A expectativa inicial era vender 200 garrafas — mas o sucesso foi tanto que o número dobrou. Agora, para a Expointer, a agroindústria já encomendou 200 quilos de quindim, todos com indicação geográfica, o que deve render cerca de 450 garrafas do licor.

Além do doce, a bebida leva também a cana-de-açúcar cultivada na propriedade da família Camargo, que mantém 3,5 hectares dedicados à cultura.