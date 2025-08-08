Salame com pinhão? Combinação inusitada é uma das novidades da agricultura familiar na Expointer

Patricia Teochi / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A combinação é inusitada, mas promete fazer sucesso entre os visitantes do pavilhão da agricultura familiar da Expointer. Salame com pinhão é uma receita criada por uma agroindústria de Guaporé, na Serra, e um dos produtos que recheia o cardápio de novidades da 48ª edição da feira, no parque Assis Brasil, em Esteio.

A união de dois sucessos da culinária gaúcha surgiu por acaso, conta Patricia Teochi, à frente da agroindústria Don Cutello e responsável pela criação:

— Cheguei em casa e vi a minha filha menor, Serena, comendo um pouco de pinhão e um pouco de salame, um atrás do outro. Ela adora! Aí pensei: por que não misturar os dois em um mesmo produto?

Os testes começaram antes da chegada da safra do pinhão deste ano. Há duas semanas, a receita, enfim, foi registrada.

— Agora, a ideia é fazer sucesso na Expointer — deseja Patricia, que estreia com a agroindústria da família na feira deste ano.

Além do salame com pinhão, a Don Cutello levará para a vitrine da Expointer bacon, costelinha defumada, salame tipo italiano, copa, entre outros. Todos feitos com matéria-prima do município, de criador parceiro, e receitas da família.

Outras novidades

Molho de chimia de frutas, da Agroindústria Porath, de Vera Cruz

Maionese PANC, da Agroindústria Chácara Lírio do Brejo, de Maquiné

Trio Provolare (três sabores de provolone), da Agroindústria Palouse Queijaria, de Santiago

Lombo ao vinho, da Nostra Familia, de Frederico Westphalen

Néctar e polpa de butia com mel, da Agroindústria Tiaraju, de Tupanciretã

Linguiça campeira com tomate seco e queijo, da Herbon, de São José do Sul

Doce de leite gourmet com licor de morango, da Intenso, de Soledade

Salame com suco de limão, da Agroindústria Sta Barbara, de Caxias do Sul

Espumante sur lie nature, da Vinhos Foresti, de Pinto Bandeira

Chope do amor, da Vinícola Ferigolo, de Frederico Westphalen

Queijo origens maturado com cerveja, do Sítio Esperança, de Barão

Licor de grappa com urtiga, pimenta, jambu e bugre, da Lonore Destilados, de Nova Pádua

Sacolé de fruta natural, de Polpas Abreu, de Horizontina

Salame finocchiona (com erva-doce e toucinho picado em cubos), da Zampa Gripia, de Carlos Barbosa

Barra de cereal salgada de bacon, de Produtos Lilien, de Picada Café