Salame com pinhão? Combinação inusitada é uma das novidades da agricultura familiar na Expointer

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
A combinação é inusitada, mas promete fazer sucesso entre os visitantes do pavilhão da agricultura familiar da Expointer. Salame com pinhão é uma receita criada por uma agroindústria de Guaporé, na Serra, e um dos produtos que recheia o cardápio de novidades da 48ª edição da feira, no parque Assis Brasil, em Esteio.
A união de dois sucessos da culinária gaúcha surgiu por acaso, conta Patricia Teochi, à frente da agroindústria Don Cutello e responsável pela criação:
— Cheguei em casa e vi a minha filha menor, Serena, comendo um pouco de pinhão e um pouco de salame, um atrás do outro. Ela adora! Aí pensei: por que não misturar os dois em um mesmo produto?
Os testes começaram antes da chegada da safra do pinhão deste ano. Há duas semanas, a receita, enfim, foi registrada.
— Agora, a ideia é fazer sucesso na Expointer — deseja Patricia, que estreia com a agroindústria da família na feira deste ano.
Além do salame com pinhão, a Don Cutello levará para a vitrine da Expointer bacon, costelinha defumada, salame tipo italiano, copa, entre outros. Todos feitos com matéria-prima do município, de criador parceiro, e receitas da família.
Outras novidades
- Molho de chimia de frutas, da Agroindústria Porath, de Vera Cruz
- Maionese PANC, da Agroindústria Chácara Lírio do Brejo, de Maquiné
- Trio Provolare (três sabores de provolone), da Agroindústria Palouse Queijaria, de Santiago
- Lombo ao vinho, da Nostra Familia, de Frederico Westphalen
- Néctar e polpa de butia com mel, da Agroindústria Tiaraju, de Tupanciretã
- Linguiça campeira com tomate seco e queijo, da Herbon, de São José do Sul
- Doce de leite gourmet com licor de morango, da Intenso, de Soledade
- Salame com suco de limão, da Agroindústria Sta Barbara, de Caxias do Sul
- Espumante sur lie nature, da Vinhos Foresti, de Pinto Bandeira
- Chope do amor, da Vinícola Ferigolo, de Frederico Westphalen
- Queijo origens maturado com cerveja, do Sítio Esperança, de Barão
- Licor de grappa com urtiga, pimenta, jambu e bugre, da Lonore Destilados, de Nova Pádua
- Sacolé de fruta natural, de Polpas Abreu, de Horizontina
- Salame finocchiona (com erva-doce e toucinho picado em cubos), da Zampa Gripia, de Carlos Barbosa
- Barra de cereal salgada de bacon, de Produtos Lilien, de Picada Café