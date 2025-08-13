Sai autorização para compra de arroz via Conab com aporte de até R$ 181 milhões

Medida busca equilibrar os preços do cereal, que caíram 40% em julho deste ano, se comparado com igual mês de 2024. Claudio Gottfried / Especial

Saiu nesta quarta-feira (13) a publicação da portaria que autoriza a execução de contratos de opção de venda de arroz. A medida, anunciada no mês passado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), tem como objetivo equilibrar os preços do produto, após queda acentuada nas cotações — de 40% se comparado julho deste ano com igual mês de 2024.

Para a compra serão colocados à disposição até R$ 181,1 milhões. Como sugere o nome da ferramenta, os produtores têm a opção de vender o produto à Conab, por preços previamente.

Caso no momento da entrega o valor praticado esteja mais atrativo, é possível negociar com o mercado. As cifras estabelecidas para comercializaçâo à Conab são: entrega em agosto, R$ 73, em setembro, R$ 73,48 e, para outubro, R$ 73,95.