Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Caminho aberto
Sai autorização para compra de arroz via Conab com aporte de até R$ 181 milhões

Documento que autoriza a execução de contratos de opção de venda de arroz na Conab saiu nesta quarta-feira (13)

