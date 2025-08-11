Riscos de erosão no solo, impacto do tarifaço no cacau e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

Os riscos de erosão no solo e o impacto do tarifaço norte-americano no cacau brasileiro foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (10), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A Embrapa lançou uma nova versão do mapa de erodibilidade dos solos do Brasil, que expressa a capacidade do terreno de resistir ao desgaste provocado pela água da chuva. Sobre o assunto, falou o pesquisador Gustavo Vasques.
- Com a entrada em vigor do tarifaço, abordou-se também o impacto da sobretaxação norte-americana no cacau brasileiro. Analista de mercado, Adilson Reis projetou os efeitos, da commodity ao chocolate.