Recuperações judiciais no agro, a final do Freio de Ouro e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A disparada dos pedidos de recuperação judicial no agro e a final do Freio de Ouro na 48ª Expointer foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (24), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A recorrência de eventos climáticos severos no Rio Grande do Sul tem pressionado o setor agropecuário e provocado o aumento dos pedidos de recuperação judicial por parte de produtores rurais. Sobre o assunto, falou o advogado André Fernandes Estevez.
- Também foi tema deste episódio a final do Freio de Ouro, que, tradicionalmente, ocorre durante a programação da Expointer. Participantes deste ano, Marcelo Moglia, ginete e proprietário da cabanha Cala Bassa, de Bagé, e o seu filho, Francisco Moglia, comentaram sobre a prova.