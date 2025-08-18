Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

A pegada do agro
Qual é o papel da pecuária na redução de emissões de gases de efeito estufa

Evendo acadêmico vai discutir assunto no Estado, entre os dias 3 e 4 de setembro, na UFSM Palmeira das Missões

Danton Boatini Júnior

