Qual é o papel da pecuária na redução de emissões de gases de efeito estufa

Um dos pontos a serem abordados no evento é qual a emissão provocada pela pecuária. Galileu Guerra / Especial

O jornalista Danton Boatini Júnior colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Enquanto o Brasil trabalha para colocar em prática o compromisso de reduzir suas emissões, um evento acadêmico irá discutir, no Rio Grande do Sul, o papel da pecuária neste processo. O 1º Simpósio Internacional Sobre Mitigação de Gases de Efeito Estufa na Bovinocultura ocorre nos dias 3 e 4 de setembro na UFSM Palmeira das Missões, no norte do Estado.

Um dos pontos a serem abordados é, afinal, qual a emissão provocada pela pecuária. Para um dos coordenadores do evento, a resposta é: bem menos do que afirma o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), órgão da ONU que atua nas questões relacionadas ao clima.

— Nós trabalhamos, no Rio Grande do Sul, ou em cima do bioma Mata Atlântica, que é na região de Vacaria, São Francisco de Paula, Bom Jesus, ou na região da Campanha, no sul do Estado (bioma Pampa). E a gente sabe que o campo nativo tem uma condição de sistema radicular muito grande. Então, quando a gente faz o cômputo do animal mais a pastagem, em vez de nós estarmos emitindo gases de efeito estufa, nós estamos, na verdade, sequestrando carbono para o solo — afirma João Pedro Velho, professor titular da UFSM Palmeira das Missões.

Pesquisas neste sentido já têm sido desenvolvidas, principalmente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Mas, na avaliação do professor, é necessário avançar e equipar universidades e órgãos de pesquisa para que se possa determinar o volume gerado pela atividade.

A presença de leguminosas no sistema produtivo é um dos pontos a serem abordados no simpósio.

— Temos leguminosas na pastagem nativa do Rio Grande do Sul, mas temos de aumentar a quantidade e a frequência delas no sistema. Aumentando, a gente mitiga gases de efeito estufa e aumenta a produção do animal também — observa Velho.

O professor ressalta ainda que, ao mesmo tempo em que gera gases de efeito estufa, a pecuária dá origem a produtos nobres, como a carne e o leite, que são importantes para a garantia da segurança alimentar.

— Uma vaca que está produzindo seus 40, 50 quilos de leite por dia produz muito poucos gases de efeito estufa por unidade de leite produzida — observa.

As inscrições para o simpósio estão abertas de forma gratuita e podem ser feitas por meio deste link.