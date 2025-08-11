Qual é o ingrediente que explica a alta na exportação brasileira de carne suína em 2025

As Filipinas seguem como os maiores compradores, com Chile e China completando os três principais volumes. ABPA / Divulgação

A diversificação de mercados é o ingrediente que explica, na avaliação da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o resultado das exportações de carne suína do Brasil no acumulado entre janeiro e julho. O volume embarcado no período, 848,8 mil toneladas, representa um aumento de 12,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

O presidente da entidade, Ricardo Santin, pontua:

— Se antes tínhamos uma maior dependência de um único destino, agora vemos um fluxo equilibrado, com certa proporcionalidade de volume entre as nações importadoras.

Ao não colocar “todos os suínos em um só cesto”, o setor entende que torna o fluxo dos embarques mais sustentável.

As Filipinas seguem como os maiores compradores, com Chile e China completando os três principais volumes. Nos dados específicos do mês de julho, há uma queda, de 8,3%, na quantidade exportada. Que é explicada pela base de comparação: julho de 2024 registrou recorde histórico mensal em embarques da proteína.

Mesmo assim, a receita teve alta de 2,2% no comparativo mensal, com US$ 316,1 milhões.