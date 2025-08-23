Projeto com apenados renova a pintura em áreas do parque da Expointer

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A sete dias da abertura da 48ª Expointer, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, ganha novas cores e se transforma em um palco de segundas chances. A revitalização dos muros, paredes e da tribuna de honra está sendo realizada por 23 apenados do Instituto Penal de Novo Hamburgo (IPNH), participantes de um projeto de qualificação profissional e reintegração social.

Secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom reforçou à coluna que o projeto, batizado de Mãos que reconstroem: todo recomeço merece uma oportunidade, representa mais do que uma contribuição para a Expointer:

— A cadeia não é um depósito de pessoas. Elas vão sair um dia, e precisam de oportunidades.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Polícia Penal e a Tintas Coral, que custeia integralmente o material e o curso profissionalizante de pintura predial oferecido aos participantes — todos em sistema semiaberto. A capacitação tem carga de 48 horas-aula, divididas entre atividades teóricas pela manhã — com foco em técnica, mercado de trabalho e empreendedorismo — e aulas práticas à tarde, aplicadas diretamente na preparação do parque.

Pozzobom destaca ainda a importância da qualificação profissional como caminho para reduzir a reincidência e promover a ressocialização:

— Quando eles saírem, já terão emprego garantido. A mão de obra na construção civil está muito escassa, e estamos incentivando esse tipo de iniciativa.

O trabalho no local vai até este sábado (23) e marca a conclusão do curso, que também garantirá certificado aos apenados.