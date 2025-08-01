Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Proteção contra estiagem
Notícia

Programa que subsidia irrigação no RS terá 3ª etapa; número de propostas na 2ª cresceu 332% 

Prazo para inscrições no Irriga + terminou em julho; área contemplada pode chegar a 23 mil hectares

Gisele Loeblein

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS