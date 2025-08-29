Por que produtores cruzam o Estado para mostrar seus animais na Expointer

Este ano, as raças hereford e braford registraram um crescimento significativo no número de animais inscritos: 154 exemplares braford, um aumento de quase 30%, e 63 hereford, contra 58 no ano passado. Jefferson Botega / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Por trás de cada touro bem-cuidado, ovelha tosada com capricho ou cavalo que desfila com elegância nas pistas da Expointer, está mais do que uma mostra da pecuária do Estado: é o resultado de um trabalho de anos no campo, que vai do manejo à seleção genética. Com quase 6,7 mil animais reunidos no parque Assis Brasil, em Esteio, a 48ª edição da feira funcionará, mais uma vez, como uma vitrine do setor produtivo. Mas, afinal, o que leva o pecuarista a investir tanto tempo e dinheiro para levar animais à feira?

Para Felipe Azambuja, gerente executivo da Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), a resposta está na combinação de tradição, visibilidade e na constante busca por aprimoramento que a Expointer estimula:

— A Expointer é a maior feira da América Latina. A genética premiada aqui se consagra e ganha reconhecimento comercial.

Consagração que ocorre em julgamentos, exposições e leilões, que atraem produtores em busca de visibilidade, credibilidade no mercado e novas oportunidades de negócio.

O greyman é uma raça composta, com teor de sangue murray grey variando entre 25% e 75%, sendo o restante brahman. Surgiu na Austrália. Luiz Carlos Ardenghy Sobrinho / Divulgação

No caso de Luiz Carlos Ardenghy Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Murray Grey e Greyman (ABMGG) e criador da Cabanha Guarita, em Palmeira das Missões, a estreia na Expointer com um exemplar da raça bovina Greyman tem um propósito claro: a divulgação.

— Queremos apresentar a raça como uma nova e promissora opção para a formação de rebanhos no Estado — destaca Ardenghy.

O anglo- árabe é um cavalo resultante do cruzamento do puro-aangue árabe e do puro-sangue inglês e é originário da França. Ana Cláudia Silveira Netto Dondé / Divulgação

Já para a criadora Ana Cláudia Silveira Netto Dondé, do Haras El Aduar, de Osório, tem a ver com a testagem dos seus animais em pista. Recentemente, ela iniciou a criação de equinos Anglo-Árabe e será responsável por trazer a raça de volta à Expointer após 36 anos de ausência.

— Meus animais estão sendo treinados para rédeas, que é uma nova modalidade que espero abrir para o anglo-árabe e o puro-sangue árabe — conta Ana Cláudia.