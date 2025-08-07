Por que, mesmo em queda, exportações de frango do Brasil em julho animam a indústria

Há duas formas de avaliar o resultado das exportações de frango do Brasil no mês de julho. Na letra fria dos números, ainda são sentido os efeitos de embargos pós caso de influenza aviária: as 399,67 mil toneladas representam um volume 13,8% menor do que em igual mês do ano passado. Em receita, também aparece um recuo, de 17%, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (7) pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Por outro lado, a quantidade já se aproxima das 400 mil toneladas, indicando um caminho de retomada, avalia Estevão Carvalho, gerente-executivo da área de Mercados da entidade:

— Se olharmos pura e simplesmente, tem queda, mas grande grande parte dos mercados já voltaram a comprar.

O que ainda tem pendente, no entanto, são destinos de grande relevância em volume, como China e União Europeia, por exemplo.

— O Brasil enviou todos os esclarecimentos, priorizando e respondendo tudo o que tinha de ser respondido. A "bola", agora, está no campo dos chineses e dos europeus — compara Carvalho.

Para o Rio Grande do Sul, onde houve o foco, o impacto tem força ainda maior — alguns mercados restringiram as compras apenas do Estado. Os embarques em julho (veja arte acima) somaram 46,2 mil toneladas, o que representa uma redução de 22,5% na comparação com igual mês de 2024.

Uma das frentes de atuação da ABPA tem sido a de buscar, com o apoio das autoridades brasileiras, a modernização das regras de comércio. Na prática, é o trabalho para a regionalização das sanções em casos de eventuais focos.

Nesta sexta-feira (8), a entidade lança em Manila, nas Filipinas, a 1ª edição do Road Show Internacional “No borders for food: Parcerias para segurança alimentar”, onde o tema entre em um "debate construtivo", argumenta o executivo da ABPA.