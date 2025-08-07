Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Copo meio cheio, meio vazio
Por que, mesmo em queda, exportações de frango do Brasil em julho animam a indústria

Volume embarcado foi 13,8% menor do que em igual mês de 2024, apontam dados da ABPA

