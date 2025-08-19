Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Temporada de primavera
Notícia

Por que, mesmo com o tarifaço, leilões da pecuária no RS projetam bons preços

Mais valorizados e em maior número, remates iniciaram neste final de semana no Estado

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS