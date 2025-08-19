Por que, mesmo com o tarifaço, leilões da pecuária no RS projetam bons preços

Depois da reação inicial ao tarifaço norte-americano, com baixa nos preços, o mercado da pecuária volta a ficar aquecido no Rio Grande do Sul. Os primeiros leilões da temporada de primavera, iniciados neste fim de semana, trouxeram sinais de retomada, seja pelo número de remates, que está maior, seja pelos preços, igualmente superiores aos do ano passado.

De acordo com Fábio Crespo, presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Rio Grande do Sul (Sindiler), estão previstos 243 leilões até dezembro deste ano, alta de 14,6% se comparado a 2024. Os reprodutores também estão mais valorizados. Se no ano passado um touro foi vendido entre R$ 15 mil e R$ 18 mil, neste ano, o preço deve oscilar entre R$ 18 e R$ 20 mil.

A principal demanda é genética, justificou ainda Crespo durante a apresentação do Guia de Remates da Temporada de Primavera Gaúcha nesta segunda-feira (18):

— Temos consciência sobre as incertezas do mercado que afetaram o valor do boi nas últimas semanas, mas confiamos que a busca por reprodutores não será substancialmente afetada uma vez que projetos de seleção genética são projetos de médio e longo prazo.

Questionado sobre a expectativa de impacto com a vigência do tarifaço, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, esclareceu:

— (O preço do) boi já voltou a entrar em uma tendência de alta porque o Brasil, hoje, está muito diversificado no mercado internacional (no quesito exportação da proteína).