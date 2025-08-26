Por que esta edição da Expointer precisa ser a do crédito rural responsável  

Feira ocorre entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, no parque Assis Brasil, em Esteio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Parte dos negócios protocolados ou fechados na Expointer conta com o crédito rural como fonte dos investimentos. Em ano de nova estiagem no Rio Grande do Sul, endividamento e juro em alta, a edição deste ano pede, mais do que nunca, uma boa dose de razão nas contratações. A recomendação vem das instituições financeiras que marcam presença no parque Assis Brasil.

— Os produtores que tiverem condições e oportunidade de fazer investimento, devem fazer. Os que efetivamente estão com dificuldades, devem primeiro se organizar para fazer a safra deste ano. Tem que ter responsabilidade — observa Fernando Lemos, presidente do Banrisul.

A ponderação faz sentido à medida que muitos agricultores gaúchos acumulam um passivo deixado pela sucessão de intempéries. E ainda buscam uma renegociação mais estruturada para essa cifra — há um projeto de lei, aprovado na Câmara e agora em análise o Senado sobre o tema.

No caso do Banrisul, recursos do Funrigs viabilizaram, no mês passado, um porte do Estado de R$ 150 milhões, que ampliou a capacidade de prorrogação dos financiamentos agrícolas.

— É o momento de se reorganizar — reforça Lemos à coluna.

Para os que tiverem condições e interesse, o banco levará para a feira linhas equalizadas.

Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, afirma que a cooperativa de crédito chega a Esteio com recursos disponíveis. Com uma fatia de 43% do número de contratos realizados no Estado na safra 2023/2024 (dado mais recente divulgado neste momento), também entende, no entanto, que este é um quadro "mais delicado":

— O momento do agro tem componentes nossos (do RS), mas também há dificuldades no cenário nacional.

Ao mesmo tempo, em feiras do agro, como a Expointer, Port avalia que os produtores olham não só o recorte atual. Vislumbram uma perspectiva de quatro, cinco anos. Atentos também às demandas e capacidades individuais.

No cenário de juro maior outras ferramentas de compra, como o consórcio, também retomam seu espaço. No Sicredi, Port relata que o mês de maio deste ano bateu o recorde em valor.