Por que a reabertura saudita para o frango gaúcho é um "passo crucial" dado após gripe aviária

Arábia Saudita foi destino de 21% de toda a proteína de frango exportada pelos gaúchos. Asgav / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

É no volume embarcado para a Arábia Saudita que está a razão da comemoração do setor produtivo gaúcho. Um dos principais mercados para a carne de frango do Rio Grande do Sul, o país árabe retirou recentemente o embargo imposto após o registro de gripe aviária no Estado. A retomada é estratégica: em 2024, a Arábia Saudita foi destino de 21% de toda a proteína de frango exportada pelos gaúchos.

— Foi um passo crucial para a normalização dos fluxos comerciais. Além da importância econômica, os países do Oriente Médio são mercados estratégicos, pois são consumidores fiéis — destacou José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), à coluna.

Com a recente retomada dos embarques para a Arábia Saudita e o Chile, o setor agora aguarda o anúncio da China e da União Europeia, que também representam parcelas significativas das exportações, cada uma respondendo por mais de 10% das vendas.

Relembre o caso

A suspensão das exportações foi determinada após a confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial localizada em Montenegro, no Vale do Taquari, no dia 16 de maio de 2025. A medida preventiva e imediata interrompeu temporariamente a entrada da carne de frango brasileira em diversos mercados internacionais.