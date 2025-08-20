O mês de julho terminou com um volume recorde do insumo importado pelo Brasil. zhang yongxin / stock.adobe.com

Em meio à guerra comercial dos Estados Unidos, há mais implicações possíveis do que supõe um único tarifaço. O exemplo da Índia, que teve taxação adicional aplicada em razão do petróleo comprado da Rússia, trouxe uma preocupação extra ao Brasil. O país tem nos russos um dos principais fornecedores de fertilizantes. E especula-se que essa relação comercial, somada aos contatos entre os presidentes Vladimir Putin e Luís Inácio Lula da Silva, teria o potencial de produzir novos rompantes tarifários por parte de Donald Trump para itens brasileiros.

O assunto deixou o mercado de fertilizantes atento, mas, por ora, o fluxo segue no curso normal. O mês de julho terminou com um volume recorde do insumo importado pelo Brasil. Conforme a consultoria Datagro, a partir de dados do Ministério da Indústria, foram 4,79 milhões de toneladas, alta de 7,1% sobre julho de 2024, e um recorde histórico para o mês.

No acumulado de 2025, as importações brasileiras chegam a 24,2 milhões de toneladas, aumento de 8,8% sobre igual período do ano passado e volume recorde para o intervalo, batendo a marca anterior, de 2022. Entre os três maiores fornecedores, a Rússia tem fatia de 28,2%, seguida da China, 21,2%, e do Canadá, 12,8%.

O Brasil, reforça a analista de fertilizantes da Safras & Mercado, Maísa Romanello, segue muito dependente do produto importado — 85% do total utilizado. Quando a guerra no Leste Europeu eclodiu, em 2022, com a majoração expressiva de valores, buscaram-se alternativas para reduzir esse percentual, mas o país segue tendo que buscar esse insumo fundamental à produção agropecuária fora de casa.

O quadro atual traz também uma valorização de preços internacionais, puxada pela relação de oferta e procura. O fosfato monoamônico (MAP) e a ureia, por exemplo, registram o maior patamar desde 2022.

A perspectiva de novas tarifas americanas sobre países que têm relações comerciais com a Rússia, como o Brasil, acabou sendo um fator de pressão sobre as cotações, frente à preocupação com o risco de interrupções no abastecimento, pontua análise da Datagro. O que fez com que houvesse um movimento de antecipação de compra de produtores latino-americanos, conforme indicam os números de julho, acrescenta a consultoria.

Maísa pondera, no entanto, que o maior peso para a valorização atual tem vindo de outros ingredientes:

— No momento, o que mais influencia é a forte demanda indiana e uma restrição de oferta da China.