A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O sol ainda nem tinha dado as caras quando o primeiro animal cruzou os portões do parque Assis Brasil, em Esteio, na manhã desta segunda-feira (25), para a 48ª Expointer. Foi um ovino da raça texel naturalmente colorida, vindo direto da Fazenda do Angico, em Tupanciretã. Escalado para os julgamentos da raça, o macho já garantiu seu lugar nesta edição antes mesmo da competição começar. Com ele, teve início a movimentação que, nos próximos dias, transforma Esteio na capital do agronegócio gaúcho.

Responsável por cuidar dos animais, o peão Adilmar Sanches conta que a "comitiva" saiu da fazenda às 14h de domingo (24). A viagem só terminou à meia-noite, quando a picape marrom estacionou em frente ao portão 7 do parque.

— Desde então, estávamos ali na frente, esperando os portões abrirem — relata Sanches.

Segundo ele, a chegada antecipada é uma estratégia pensada para o bem-estar dos animais. Além do macho, a fazenda trouxe uma fêmea da mesma raça, também inscrita para a competição.

— É para eles descansarem bem até o dia de entrar em pista (no momento do julgamento).

Para o criador dos ovinos, Arthur Valadão, participar da Expointer sempre é importante para mostrar o trabalho de genética de um ano inteiro:

— A Expointer é uma grande vitrine, tem uma visibilidade gigante. Foram 12 horas até chegar ao parque no início da madrugada, mas todo o esforço compensa.

Até sexta-feira (29), devem entrar mais de 5,1 mil animais de argola, aqueles que participam dos julgamentos nas pistas. Já os 1,5 mil exemplares rústicos, que disputam provas e leilões, têm entrada permitida a qualquer momento.

A Expointer abre ao público no próximo sábado (30) e segue até o domingo seguinte, dia 7 de setembro.

Na entrada do parque, servidores da Secretaria Estadual da Agricultura, entre eles fiscais agropecuários, realizam a inspeção clínica dos animais. O objetivo é garantir a sanidade do rebanho ao longo de todo o evento, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina.

Ovino da raça texel, de coloração preta, da Fazenda do Angico, de Tupanciretã. Jefferson Botega / Agencia RBS

Para esta edição, foram inscritos 6.696 animais, um crescimento de quase 40% em relação ao ano passado. O aumento tem explicação: o retorno das aves, que estavam ausentes havia dois anos devido à gripe aviária e à doença de Newcastle.