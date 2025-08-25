Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Estrelas da festa
Antes mesmo da feira começar, ele já garantiu seu lugar: ovino de Tupanciretã é o primeiro a chegar à Expointer

Para esta edição, foram inscritos 6.696 animais, um crescimento de quase 40% em relação ao ano passado. Feira começa no próximo sábado e vai até o dia 7 de setembro

Carolina Pastl

