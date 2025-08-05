Os dois cursos oferecidos para o agro do RS que somaram mais de 10 mil participantes

O treinamento de Aplicação Correta de Defensivos Agrícola foi um dos mais procurados. Diogo Zanatta / Especial

Mais de 10 mil alunos e mil turmas. Essas são as marcas dos dois cursos mais procurados no 1º semestre deste ano no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS). Juntos, os treinamentos sobre Nota Fiscal Eletrônica e Aplicação Correta de Defensivos Agrícolas responderam por 27% de todas as atividades realizadas no período, observa Herton de Lima, coordenador de Formação Profissional Rural do Senar-RS.

No perfil de quem tem buscado a formação — nesses dois cursos em específico, exigências trazidas por legislação — estão produtores, filhos de produtores e também funcionários. As aulas contam com uma parte teórica, mas também muita prática.

— Qualquer treinamento sempre a parte prática é extremamente valorizada, estimulamos e fazemos com que o educando execute — reforça de Lima.