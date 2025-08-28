Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Arte em cena
Ópera Gaúcha abre a Expointer com espetáculo gratuito na pista dos campeões

Show será neste sábado (30), a partir das 19h30, no parque Assis Brasil, em Esteio

Carolina Pastl

