Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Do samba ao agro
Notícia

O que Zeca Pagodinho tem a ver com agricultura urbana? Entenda essa conexão

Instituto do cantor cedeu área para estudo da Embrapa, em Xerém, na Baixada Fluminense

Carolina Pastl

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS