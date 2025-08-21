Cantor possui uma ONG chamada Instituto Zeca Pagodinho, à frente da parceria com a Embrapa. Guto Costa / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Da música, sim, e do agro, também. Conhecido por embalar o país com seus sambas irreverentes, Zeca Pagodinho agora dá ritmo a uma nova frente: a agricultura urbana. No fim do ano passado, o instituto do cantor firmou uma parceria com a Embrapa para transformar um terreno em Xerém, na Baixada Fluminense, em laboratório a céu aberto. O espaço servirá como polo multiplicador de pesquisas voltadas à criação de quintais produtivos — iniciativa que une sustentabilidade, inclusão social e produção de alimentos nas periferias urbanas.

Segundo Mariella Uzêda, pesquisadora da Embrapa Agrobiologia e coordenadora do projeto, a parceria nasceu após uma indicação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, durante uma visita à instituição em 2023:

— O Instituto Zeca Pagodinho nos procurou porque já vínhamos desenvolvendo estudos sobre agricultura urbana e, particularmente, sobre quintais produtivos. A proposta do instituto se alinhava perfeitamente ao que vínhamos fazendo.

No terreno de 400 metros quadrados cedido pelo instituto, foi criada uma unidade demonstrativa que simula um quintal urbano padrão — tamanho comum em áreas periféricas.

— Monitoramos produção vegetal, de ovos, temos uma pequena criação com dez galinhas, e até a biodiversidade de abelhas nativas. Queremos entender como manter a produção ao longo do ano, especialmente diante das altas temperaturas do verão, que têm interrompido cultivos em muitos locais — conta Mariella.

O espaço foi pensado como um quintal produtivo multifuncional: além de gerar alimentos, ele cumpre funções ambientais.

— Essas áreas, por serem diversificadas, funcionam como ilhas de abrigo de biodiversidade em meio à urbanização, ajudam na drenagem da água e contribuem para o arrefecimento das temperaturas nas cidades — destaca ainda a pesquisadora.

O projeto, iniciado no começo de 2024, hoje acompanha cerca de 40 quintais e envolve 55 famílias nos municípios de Duque de Caxias (nos distritos de Xerém, segundo e terceiro) e Nova Iguaçu. Além da Embrapa, participam do projeto a ONG Capina, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Cidade Sem Fome — organização que também atua em um terreno cedido pelo instituto, onde mantém hortas em parceria com a equipe técnica.