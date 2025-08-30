O que vai marcar a 48ª Expointer em 2025? Confira no vídeo

A 48ª Expointer começa neste sábado (30), no Parque Assis Brasil, em Esteio, e deve mais uma vez reunir milhares de visitantes, produtores e expositores de todo o país. Mais do que uma vitrine do agronegócio, a feira promete deixar marcas importantes para o setor e para o público em geral. No vídeo abaixo, você confere os destaques esperados para esta edição da coluna. Confira.