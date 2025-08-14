Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Depois de quase 20 anos, as raças de caprinos que voltam a participar da Expointer

Volta tem a ver com mudança no mercado de derivados de leite de cabra e no perfil dos produtores no Estado

Carolina Pastl

