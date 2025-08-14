Depois de quase 20 anos, as raças de caprinos que voltam a participar da Expointer

No caso da toggenburg, de origem suíça, serão levados dois exemplares pelo Capril JJK, de Glorinha. Roseni Martins Braz / Arquivo Pessoal

A Expointer deste ano será marcada não só por estreias, mas também pelo retorno de algumas raças às pistas do parque Assis Brasil, em Esteio. É o caso das caprinas toggenburg e alpina, ausentes há quase duas décadas e que, nesta edição, voltam a marcar presença na tradicional feira do Estado. Enquanto a toggenburg não participava desde 2007, a alpina esteve presente pela última vez em 2009.

Para Jônatas Breuning, presidente da Associação dos Caprinocultores do Rio Grande do Sul (Caprisul), o cenário reflete uma mudança no mercado de derivados de leite de cabra — ambas as raças que retornam são produtoras de leite —, que voltou a se fortalecer, e no perfil dos produtores nos últimos anos:

— Está havendo um retorno das pessoas da cidade para o campo, e o caprino se encaixa perfeitamente nesse movimento. São animais dóceis, que não precisam de muito espaço na propriedade, com baixo investimento inicial.

Um dos sinais mais claros dessa retomada é o número total de caprinos inscritos. Em 2025, serão 198 exemplares cadastrados para a Expointer, segundo a Caprisul. É a maior participação desde 2004, quando foram registrados 184 exemplares. Em 2024, foram apenas 101.

Outro fator é o crescimento no número de exemplares da raça saanen — especializada em produção de leite — inscritos na feira deste ano: são 46, contra apenas um animal em 2024.

Elas voltaram

No caso da toggenburg, de origem suíça, serão levados dois exemplares pelo Capril JJK, de Glorinha. A criadora Roseni Braz, que estreia na Expointer deste ano, celebrou a oportunidade:

— Fico muito feliz em poder mostrar a beleza desta raça, a sua história e sua qualidade.

A trajetória da propriedade começou com a criação de coelhos, vendidos para diferentes fins — carne, pele e até como animais de estimação, especialmente para o mercado do Nordeste, onde a caprinocultura é consolidada.

— Foi aí que nos apaixonamos pelas cabras. Há cerca de um ano começamos a investir em genética — conta Roseni.

Hoje, a propriedade trabalha com as raças saanen e toggenburg para venda de animais, mas há planos de agregar valor com a produção de derivados de leite, como queijos artesanais, em um futuro próximo.

Já a raça alpina, originária dos alpes franceses, estará representada por um exemplar trazido pela Fazenda Mãe Oxum, de Viamão. O local está ampliando a diversidade genética do rebanho e trará também a raça murciana — especializada em leite —, que participará pela primeira vez da feira neste ano.

— Queremos investir cada vez mais em genética leiteira, até porque o mercado está buscando produtos diferenciados e de maior valor agregado — explica Eduardo Fagundes, sócio da fazenda.