Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Alívio temporário
O fôlego que vem da China para o setor de carne brasileiro em tempos de tarifaço

Gigante asiático prorrogou por mais três meses investigação sobre importação de carne bovina de países como o Brasil

Carolina Pastl

